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Полузащитник «Спортинга» Б. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Спортинга» Б. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» вскоре оформит трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает O Jogo.

По данным источника, сумма трансфера составит более € 35 млн. Сделку планируется закрыть в ближайшее время. В борьбе за игрока «Манчестер Сити» опередил «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал», «Атлетико» и «Милан».

24-летний Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти), а также получил 8 жёлтых карточек. Контракт игрока с португальским клубом действует до лета 2023 года.

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