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Исследование: «Ман Сити» обошёл «МЮ» и стал самым дорогим клубом Премьер-лиги

Исследование: «Ман Сити» обошёл «МЮ» и стал самым дорогим клубом Премьер-лиги
Футбол / Англия

Исследование университета Ливерпуля установило, что «Манчестер Сити» обошёл «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим клубом Премьер-лиги, сообщает BBC.

Стоимость «Манчестер Сити» за прошлый сезон выросла на £ 385 млн и теперь составляет £ 2,364 млрд (около € 2,75 млрд). «Манчестер Юнайтед» оценивается в в £ 2,087 млрд. За один год цена клуба снизилась на £ 376 млн.

Общая стоимость всех 20 клубов Премьер-лиги в сезоне-2017/18 составила £ 14,7 млрд. Это на 1,6% меньше, чем годом ранее.

«Тоттенхэм Хотспур» оценивается в £ 1,8837 млрд, «Ливерпуль» и «Челси» — в £ 1,615 млрд каждый, а «Арсенал» — в £ 1,368 млрд.

Календарь матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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