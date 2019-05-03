Федотов: случилось недоразумение в лице судьи, который опять придумал пенальти

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов остался недоволен судейством в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

«Не всё получилось в первом тайме. То, что планировали, не удалось. Были немного тяжеловаты, долго принимали решения, не обостряли игру, когда нужно было это делать. Но мы всё контролировали и ничего не дали создать сопернику.

Когда владели мячом на чужой половине, пропустили быструю атаку. Был досадный рикошет. Надо посмотреть повтор, на мой взгляд, вратарь слишком рано покинул ворота, реагируя на этот прострел или удар. Пропустили обидный гол.

Во втором тайме всё было под контролем. Мы нагнетали, создали ряд неплохих острых моментов, но случилось это недоразумение в лице судьи, который опять придумал пенальти. В том эпизоде мяч попал в рёбра.

Всё равно я благодарен команде. Футболисты не опустили руки, доиграли до конца и продолжили создавать моменты. К сожалению, реализация оставляет желать лучшего. Ещё отмечу превосходную игру вратаря соперника», — сказал Федотов на пресс-конференции.

«Оренбург», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (35) — девятое.