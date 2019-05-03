Бердыев: матч с «Оренбургом» был тяжёлым, «Рубину» повезло с первым голом

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу со счётом 2:0 в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Как и предполагалось — тяжёлая игра, в которой нам с первым голом повезло. В целом я думаю, что ребята заслужили победу.

Была ли это лучшая по качеству игра «Рубина» в этом году? В каких-то моментах можно так сказать. Мы идём к этому в каждом матче. Моментов становится всё больше и больше. Какой-то прогресс в этом есть.

Евгений Башкиров выполняет большой объём работы, есть нацеленность на борьбу. Есть технический брак, но в целом есть удовлетворение от его игры.

В целом я доволен игроками, которые вышли со скамейки. Степанов уже поднаелся, Подберёзкин подустал. Могилевец хорошо вышел, Сагитов — неплохо», — приводит слова Бердыева пресс-служба казанского клуба.

«Оренбург», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (35) — девятое.