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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Теплице» — 8:0

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Теплице» — 8:0
Футбол / Прочие турниры

В матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги «Теплице» принимал «Младу Болеслав». Встреча прошла в Теплице на стадионе «На Стинадлех» и завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.

Хозяева с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яна Сгейбаля. До этого времени они пропустили уже пять мячей.

В составе «Млады Болеслав» по дублю на счету нападающего Муриса Мешановича, хавбека Ладислава Такаша и российского форварда Николая Комличенко. Авторами ещё двух голов стали полузащитники Томаш Пржикрыл и Павел Буха.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 23-летний нападающий перешёл летом 2017 года на правах аренды. В конце января 2019-го чешский клуб выкупил россиянина за € 400 тыс.

Чехия - Высшая лига. 1-й тур
03 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Теплице
Теплице
0 : 8
Млада Болеслав
Болеслав
0:1 – Пржикрыл – 2, 0:2 – Мешанович – 4, 0:3 – Буха – 15, 0:4 – Мешанович – 25, 0:5 – Комличенко – 36 (пен), 0:6 – Комличенко – 45, 0:7 – Такаш – 82, 0:8 – Такаш – 85
Удаления: Сгейбаль, 40 – нет
Комличенко за 4 месяца подорожал на Transfermarkt на € 0,7 млн
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