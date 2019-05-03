Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Теплице» — 8:0

В матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги «Теплице» принимал «Младу Болеслав». Встреча прошла в Теплице на стадионе «На Стинадлех» и завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.

Хозяева с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яна Сгейбаля. До этого времени они пропустили уже пять мячей.

В составе «Млады Болеслав» по дублю на счету нападающего Муриса Мешановича, хавбека Ладислава Такаша и российского форварда Николая Комличенко. Авторами ещё двух голов стали полузащитники Томаш Пржикрыл и Павел Буха.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 23-летний нападающий перешёл летом 2017 года на правах аренды. В конце января 2019-го чешский клуб выкупил россиянина за € 400 тыс.