Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю Арнаутовича

«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю Арнаутовича
Футбол / Англия

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Марко Арнаутович, ему ассистировал Марк Ноубл. В середине второго тайма Арнаутович увеличил преимущество хозяев, оформив дубль. Через три минуты счёт до крупного довёл Райан Фредерикс.

«Вест Хэм Юнайтед», набрав 49 очков, остался на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (38) — на 16-м месте.

Также завершился ещё один матч 37-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0. Победу «волкам» принёс гол Леандера Дендокера.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
04 мая 2019, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Арнаутович – 16, 2:0 – Арнаутович – 69, 3:0 – Фредерикс – 72
Англия - Премьер-лига. 37-й тур
04 мая 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 – Дендонкер – 75
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент