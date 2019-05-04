«Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» благодаря дублю Арнаутовича

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Марко Арнаутович, ему ассистировал Марк Ноубл. В середине второго тайма Арнаутович увеличил преимущество хозяев, оформив дубль. Через три минуты счёт до крупного довёл Райан Фредерикс.

«Вест Хэм Юнайтед», набрав 49 очков, остался на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (38) — на 16-м месте.

Также завершился ещё один матч 37-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0. Победу «волкам» принёс гол Леандера Дендокера.