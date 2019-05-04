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«Атлетико» потерпел разгром в матче с «Эспаньолом»

«Атлетико» потерпел разгром в матче с «Эспаньолом»
Футбол / Испания

В матче 36-го тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Атлетико» Диего Годин, отправивший мяч в свои ворота перед свистком на перерыв. На 52-й минуте преимущество «Эспаньола» увеличил нападающий Борха Иглесиас после передачи хавбека Оскара Мелендо. В конце второго тайма Иглесиас довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионата Испании достигла семи матчей. Ранее каталонская команда четыре раза сыграла вничью и одержала две победы. Для «Атлетико» это поражение стало первым в последних пяти встречах. В предыдущих турах мадридский клуб одержал четыре победы подряд.

«Атлетико», набрав 74 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (47) — восьмое.

Испания - Примера. 36-й тур
04 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Эспаньол
Барселона
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Годин – 45+1 (автогол), 2:0 – Иглесиас – 52, 3:0 – Иглесиас – 89 (пен)
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