Как живёт Месси: дом, яхта, машины, личный самолёт

За последнюю неделю Лионель Месси выиграл очередное чемпионство с «Барселоной», забив золотой гол, а потом почти в одиночку приговорил «Ливерпуль». После такой недели необходимо хорошее восстановление, ведь даже гениям надо отдыхать. Известно, что отдыхать Месси предпочитает в кругу семьи у себя дома. Показываем, как выглядит дом Лионеля, в котором он копит силы на следующие свершения.

Как комментаторы разных стран реагировали на гол Месси «Ливерпулю» От Испании до Узбекистана.

Дом

Примерная стоимость с ремонтом – 6 млн. евро

Расположено жилище Лионеля Месси в Кастельдефельсе – небольшом городе, который находится совсем недалеко от Барселоны.

Партнёр Месси по «Барселоне» Иван Ракитич рассказывает: «Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями. В итоге он купил и их дом, чтобы жить в спокойствии». Говорят, что Месси пытался построить стену между домами, но его соседи угрожали подать в суд на него. В конце концов он купил их дом, чтобы прекратить постоянный дискомфорт.

На этом снимке с Google Maps последняя версия дома. Раньше у Лионеля не было футбольной площадки, но он сделал её для своих сыновей – Тьяго и Матео.

Вы удивитесь, но дом Месси влияет и на работу аэропорта Барселоны. Президент авиакомпании «Vueling Airlines» — Хавьер Санчес-Прието заявлял испанскому изданию Marca, что аэропорт в Барселоне хотел построить несколько новых взлётно-посадочных полос, чтобы обеспечить увеличение пассажиропотока. Но по словам того же Санчеса-Прието это невозможно: «Вам не позволят пролететь над домом Месси. Такого нет ни в одной стране мира», — цитирует президента испанская Marca.

Сам по себе дом представляет собой большое, светлое, трёхэтажное здание. Почти по всему его периметру расположены открытые террасы и большие панорамные окна. Из-за этого солнечного света в комнатах всегда много. Интерьер дома оформлен в красивом средиземноморском стиле. Месси предпочитает светлые пастельные тона, потому что общая цветовая гамма дома коричневая и бежевая — полы бежевые, а мебель коричневая. Диваны в доме в основном тёмно-серые и темно-коричневые. В доме также есть тренажёрный зал, где Лионель всегда может поддерживать свою форму.



Дом окружён великолепным садом, который включает в себя террасу, зону для барбекю и обеденную зону. В саду любит гулять супруга Месси – Антонелла с детьми. А сам нападающий «Барселоны» обожает играть в нём с собакой.

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Яхта

Maiora Seven C (10 млн. Фунтов)

Считается, что у Месси самая дорогая яхта среди футбольных звёзд. Название её — Maiora Seven C. Стоимость яхты около 10 миллионов фунтов. Яхта может достигать скорости 25 миль в час. Месси – фанат острова Ибица, поэтому очень часто он отдыхает там именно на яхте, чаще в компании друзей-футболистов.

Машины

Примерная стоимость парка 35 млн. евро)

По разным данным в автопарке Месси от 8 до 11 машин. До недавнего времени общая стоимость всех машин Лео не превышала 3 млн. евро. Пока нападающий «Барселоны» не стал хозяином самого дорогого «Феррари» в мире. На аукционе за Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска аргентинец заплатил 32 млн. евро. В автопарк Месси входят машины марок: Maserati, Ferrari, Audi, Mercedes, Lexus, Chrysler, Toyota, Dodge, Cadillac, Range Rover.

Личные самолёты

Embraer Legacy 650 (цена — 28,3 миллионов евро)



Данный самолёт рассчитан на 14 человек, но главное его достоинство — он может вместить багаж весом в 1135 кг.

Gulfstream V (цена – 13 млн. евро)



Данный самолёт оснащен 16 сидячими местами, которые трансформируются в 8 кроватей, двумя ванными комнатами и двумя кухнями. На хвосте борта изображен номер 10, а на ступеньках трапа написаны имена членов семьи Месси. Этот самолёт Лео купил, чтобы летать с семьёй на родину в Аргентину.

Домашние животные

У Месси есть любимый пёс, которого зовут Халк. Его подарила нападающем жена Антонелла на день рождения в 2016 году. Халк является псом породы бордоский дог. Собаки этой породы вырастают до 67 см в длину. Взрослые самцы обычно весят 55-65 кг, но могут достигать и 90 кг. Халк был подарен Лео совсем щенком, но скоро, кажется, станет больше Месси. Лионель обожает своего питомца.

Семья

Месси обожает свою семью. У него и его жены Антонеллы трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро. Как уже было написано выше в тексте, Лео для детей делает всё. Их семья пример для подражания.