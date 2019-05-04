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Аршавин поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Аршавин поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Футбол / РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поздравил петербургский клуб с завоеванием титула чемпиона России.

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с чемпионством. Молодцы! Ну что ж, Питер, отпразднуйте красиво», — сказал Аршавин в сториз «инстаграма».

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

«Зенит» — четвёртый чемпион России за четыре последних года
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