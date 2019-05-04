«Зенит» — четвёртый чемпион России за четыре последних года

Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

Таким образом, в Российской Премьер-Лиги чемпионом стал четвёртый клуб за последние четыре года. Напомним, в сезоне-2015/16 золотые медали завоевал ЦСКА. Через год чемпионом стал «Спартак», а в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «Локомотив».

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона. Для него чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.

По числу титулов чемпиона России «Зенит» уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).