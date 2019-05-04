Геркус: поздравляю «Зенит» с долгожданным чемпионством!

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

«Поздравляю «Зенит» с долгожданным чемпионством! Команда и клуб долго к этому шли и, наконец, добились своей цели.

Отдельно хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с первым и точно не последним титулом, всех своих друзей, товарищей и коллег в «Зените»!" — написал Геркус в своём «инстаграме».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории.

Ранее «Зенит» становился чемпионом в в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).