Миллер: ростральные колонны горят над Невой! С победой! «Зенит» — чемпион!

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной! «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона. Для него чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.

По числу титулов чемпиона России «Зенит» уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).