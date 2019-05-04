Медведев: командир самолёта объявил счёт 2:0, а это означало, что мы чемпионы

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Российской Премьере-Лиги.

«Узнали обо всём ровно в девять часов вечера, поскольку был выход экипажа на связь. Сначала кто-то, не из экипажа, глупо пошутил, что счёт 1:1, но быстро понял, что это неправильная и глупая шутка. И тут командир объявил, что счёт 2:0, а это означало, что мы чемпионы. Получит ли Джорджевич медаль за гол «Локомотиву» в составе «Арсенала»? По-моему, это регламентом не предусмотрено», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).