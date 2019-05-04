«Карпин вытирал ноги об моего сына». Чемпионские эмоции отца Дзюбы

Капитан сборной России и лидер «Зенита» Артём Дзюба много лет не мог выиграть главный титул России – чемпионат страны. Сначала в его карьере был «Спартак», несколько раз остававшийся в шаге от заветной цели, затем – «Зенит», завоевавший трофей прямо перед трансфером нападающего. Над Дзюбой, уходящим в стан принципиального соперника «за титулами», даже посмеивались.



Наконец, этот гештальт у капитана сборной закрыт. Артём Дзюба – чемпион России сезона 2018/19.

Сразу после поражения «Локомотива», сделавшего «Зенит» обладателем трофея, мы связались с отцом нападающего. Сергей Владимирович был в прекрасном расположении духа и щедро поделился своей радостью с «Чемпионатом».

5 причин, почему «Зенит» снова чемпион Главные факторы золотого успеха команды Сергея Семака.

— Какие эмоции после завоевания сыном титула?

— Естественно, радость. Поздравляю болельщиков «Зенита» и весь российский чемпионат. Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его.



— Этой медалью Артём всем всё доказал?

— В этой жизни мы никогда не можем доказать всё. Артём доказывал на протяжении жизни, просто не все видели его качества. При тренерах, которые в него верили, он расцветал и показывал лучшую игру. Были и тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив.



Но это всё глупости от недалёкого ума. Чемпионат мира показал, что Артём знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением. Именно поэтому для меня неудивительно его чемпионство. Я знал, что он сможет, и ждал этого момента. Как и он. Тренер поверил в Артёма, и тот его поддержал. Да и команда сплотилась.

5 причин, почему «Зенит» снова чемпион Главные факторы золотого успеха команды Сергея Семака.

— Довлело ли над Артёмом, что чемпионство никак не получается выиграть?

— Нет, он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь. Тёма ждал это событие, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, мол, не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, как говорит Артём, диванным зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал ещё в «Спартаке» при Карпине. Артём столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот об него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он всё хорошо делал. Это всё накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов.



— Как будете отмечать чемпионство?

— Приедет Артём в Москву – всей семьёй встретим его и поздравим. По телефону уже сделали это. Мы ведь смотрели игру «Локомотива», тоже прошли трудный путь. Понимали, что время придёт, и мы получим то, что заслужили.



— Не обидно, что «Зенит» стал «диванным» чемпионом?

— Любая победа заслуженна, и неважно, где она настигает: в матче другой команды, в самолёте или на диване. Артём, например, не участвовал в главном матче из-за травмы. В любом случае, матч с ЦСКА будет определяющим. Игрокам «Зенита» нужно доказать, что они действительно чемпионы. Обыграют ЦСКА – это будет лучшим подтверждением.

«Зенит» — чемпион! 10 главных героев золотого сезона Чей вклад в завоевание петербургской командой золотых медалей особенно велик?

— Год назад Артём стал национальным героем после чемпионата мира, сейчас завоевал долгожданное чемпионство. Можно ли назвать это золотыми временами в его карьере?

— Каждый человек проходит определённый путь. Он уже кое-что сделал для России и «Зенита»: доказал, что действительно является игроком основы, на которого легла ответственность, чтобы привести клуб к чемпионству. Артём – лидер команды, её душа. Даже сегодня, смотря игру с «Ахматом», понимал, насколько не хватало Дзюбы. Не было заводилы, который бы подстёгивал. Он показал на чемпионате мира, что может быть хорошим мотиватором.



— У него этот дар заводилы от вас?

— Какая-то частица моя, какая-то – дедушек. В каждом ребёнке заложен стержень. Он поддержал фамилию, которая для него много значит. Артём понимал, что на него ложится ответственность быть всегда лучшим, интересным, честным, справедливым, трудолюбивым – в общем, профессионалом.