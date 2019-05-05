Чакыр обслужит ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Барселона»

Стали известны имена судей, которые обслужат ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона», сообщает официальный сайт УЕФА.



Встречу мерсисайдцев с каталонской командой обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистентами главного арбитра станут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн (оба — Турция). В роли видеопомощника рефери выступит Феликс Цвайер из Германии, его ассистент — Саша Штегеманн (Германия). В качестве четвёртого рефери выступит португальский судья Артур Диаш.



Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.