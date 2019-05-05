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«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А
Футбол / Италия

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» уступил «Аталанте» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпике». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Марко Пароло, которому ассистировал Фелипе Кайседо. На 22-й минуте равновесие восстановил Дуван Сапата с паса Ремо Фройлера. Во втором тайме гостей вывел вперёд Тимоти Кастань. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Алехандро Гомес. Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса.

«Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте.

Также завершились ещё два матча 35-го тура. «Парма» и «Сампдория» сыграли вничью со счётом 3:3, «Сассуоло» и «Фрозиноне» также не выявили победителя (2:2).

Италия - Серия А. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
1 : 3
Аталанта
Бергамо
1:0 – Пароло – 3, 1:1 – Сапата – 22, 1:2 – Кастань – 58, 1:3 – Уоллес – 76 (автогол)
Италия - Серия А. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 – Саммарко – 8, 0:2 – Паганини – 36, 1:2 – Феррари – 66, 2:2 – Бога – 77
Италия - Серия А. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Парма
3 : 3
Сампдория
Генуя
1:0 – Гаццола – 2, 1:1 – Квальярелла – 28 (пен), 1:2 – Дефрель – 38, 1:3 – Квальярелла – 61, 2:3 – Куцка – 67 (пен), 3:3 – Бастони – 71
Удаления: Куцка, 90+1 – Коллей, 88
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