«Аталанта» обыграла «Лацио» в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» уступил «Аталанте» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпике». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Марко Пароло, которому ассистировал Фелипе Кайседо. На 22-й минуте равновесие восстановил Дуван Сапата с паса Ремо Фройлера. Во втором тайме гостей вывел вперёд Тимоти Кастань. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Алехандро Гомес. Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса.

«Аталанта», набрав 62 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (55) — на 8-м месте.

Также завершились ещё два матча 35-го тура. «Парма» и «Сампдория» сыграли вничью со счётом 3:3, «Сассуоло» и «Фрозиноне» также не выявили победителя (2:2).