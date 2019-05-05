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«Байер» разгромил «Айнтрахт» со счётом 6:1, все голы были забиты до 37-й минуты

«Байер» разгромил «Айнтрахт» со счётом 6:1, все голы были забиты до 37-й минуты
Футбол / Германия

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом». Игра проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Итоговый счёт игры — 6:1 в пользу хозяев.

Все голы в матче были забиты до 37-й минуты. В составе хозяев результативные удары на счету Кая Хаверца, Юлиана Брандта, Лукаса Аларио (2) и Чарлеса Арангиса. Ещё один гол в свои ворота провёл защитник гостей Мартин Хинтереггер. Гол престижа в составе «Айнтрахта» на 14-й минуте забил хавбек Филип Костич.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Байер» занимают соответственно 4-е и 5-е место. Обе команды набрали по 54 очка. В следующем туре «Байер» дома сыграет с «Шальке». «Айнтрахт» также дома встретится с «Майнцем».

Германия - Бундеслига. 32-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Байер
Леверкузен
6 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 – Хаверц – 2, 2:0 – Брандт – 13, 2:1 – Костич – 14, 3:1 – Аларио – 23, 4:1 – Арангис – 28, 5:1 – Аларио – 34, 6:1 – Хинтереггер – 36 (автогол)
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