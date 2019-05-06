СМИ: непопадание «МЮ» в ЛЧ увеличивает шансы на переход Погба в «Реал»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Манкунианцы потеряли все шансы пробиться в первую четвёрку и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Как сообщает Marca, это событие может поспособствовать переходу полузащитника Поля Погба в «Реал».

По информации издания, из-за непопадания в Лигу чемпионов контракты звёзд «Манчестер Юнайтед» будут урезаны на 25%. Французский хавбек заинтересован в переходе в «Реал» и выступлении в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за хавбека € 145 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 34 матча в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.