Гюндоган: «Ливерпуль» может завоевать несколько трофеев в ближайшие годы

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о противостоянии с «Ливерпулем» в английской Премьер-лиге, а также оценил шансы красных на успех в ближайшие несколько лет.



«Если «Ливерпуль» наберёт так много очков и не станет чемпионом, для них это будет одновременно потрясающий и разочаровывающий результат. Но это показывает, какого прогресса добились мы. Теперь, чтобы иметь шанс на чемпионство, нужно набрать более 90 очков. Посмотрим, удастся ли сохранить этот уровень в ближайшие несколько нет.



У «Ливерпуля» прекрасный состав, и неважно, чего они добились в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне. Их результаты показывают, насколько неудобным соперником они являются для других команд. В ближайшие годы они могут завоевать несколько трофеев», — приводит слова Гюндогана Tribal Football.

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