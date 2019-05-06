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К. Шмейхель назвал лучшего вратаря в АПЛ

К. Шмейхель назвал лучшего вратаря в АПЛ
Футбол / Англия

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель назвал лучшего, на свой взгляд, голкипера английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. По его мнению, им является страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон.

«Эдерсон играет очень смело, и его действия позволяют «Манчестер Сити» играть с более высоким прессингом. Они могут спокойно идти выше, так как знают, что вратарь подстрахует их. Эдерсон является лучшим голкипером лиги. Думаю, что они вместе с Марком-Андре тер Штегеном и Яном Облаком входят в тройку лучших вратарей мира», — цитирует Шмейхеля Sky Sports.

В нынешнем сезоне Эдерсон провёл в составе «горожан» в АПЛ 36 матчей, в которых пропустил 22 мяча. Календарь матчей Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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