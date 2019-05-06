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Кокорин-чемпион на позитиве и взволнованная жена Мамаева. Лучшие фото из суда

Александр Кокорин и Александр Протасовицкий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кокорин-чемпион на позитиве и взволнованная жена Мамаева. Лучшие фото из суда
Футбол / РПЛ

Сегодня, 6 мая, в Москве в Пресненском суде проходит очередное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Будут рассмотрены новые показания свидетелей инцидента.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Павел Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил содержание под стражей футболистов до 25 сентября текущего года. Апелляция со стороны защиты обвиняемых по данному решению была отклонена.

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина поздравили в суде с чемпионством петербургской команды. За три тура до конца сезона в РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе первое место.

Главные кадры с судебного заседания – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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