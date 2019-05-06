Нигматуллин: «Краснодар» выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«ЦСКА или же «Краснодар» в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но «Краснодар» выглядит покрепче», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После 27 туров «Краснодар», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (45) — на 4-м месте.

В 28-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Енисеем». Матч состоится 11 мая. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Зенитом», которая пройдёт 12 мая.