Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нигматуллин: «Краснодар» выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ

Нигматуллин: «Краснодар» выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ
Футбол / РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«ЦСКА или же «Краснодар» в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но «Краснодар» выглядит покрепче», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После 27 туров «Краснодар», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (45) — на 4-м месте.

В 28-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Енисеем». Матч состоится 11 мая. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Зенитом», которая пройдёт 12 мая.

Влашич: не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент