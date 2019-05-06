Влашич: не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»

Полузащитник Никола Влашич, который выступает на правах аренды в московском ЦСКА, поделился мнением о своём будущем. Права на хавбека принадлежат «Эвертону».

«Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко прекрасный тренер, у нас хорошая команда, которая идёт только вперёд. Я не против остаться здесь, но меня волнует позиция „Эвертона“. Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, им будет всё равно, чего я хочу.



Если мы займём в лиге третье место, у нас будет возможность претендовать на Лигу чемпионов через квалификацию. Если же мы займём второе место, то попадем в турнир. У нас ещё есть шансы. Лига чемпионов позволит клубу заработать большие деньги, поэтому посмотрим», — цитирует Влашича Sportske Novosti.