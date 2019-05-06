Адвокат: Кириллу Кокорину незаслуженно отведена роль самого главного злодея

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина — брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на прениях в Пресненском суде, заявил, что его подзащитный не является главным виновником потасовок в Москве, произошедших 8 октября прошлого года.

«В первую очередь я бы хотел отметить, что незаслуженно Кириллу отведена роль самого главного злодея. Эта активность не была вызвана агрессией, а скорее эмоциональностью, его гиперактивностью, чувством несправедливости и наивном представлении о добре и зле», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух потасовок в центре Москвы. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.