Хадсон-Одои: мы должны положить конец расизму

Нападающий лондонского «Челси» Каллум-Хадсон Одои высказался о проблеме расизма.



«Не хочу останавливаться на этом моменте, но расовые оскорбления в Черногории в отношении меня, Стерлинга и Роуза были неприемлемыми. Слушать из толпы возгласы „Ты обезьяна“ или насмешки отвратительно. Как вообще можно оскорблять человека на основе его расовой принадлежности? Или кто-то тоже дискриминирует их из-за другого цвета кожи?



Во всяком случае, эти выкрики имели обратный эффект. Вместо того чтобы замкнуться во время игры, я почувствовал злость и решил, что нам необходимо победить. Очень уважаю Рахима и то, что он делает. Но я бы не хотел, чтобы кто-то проходил через то, через что он прошёл. Это неправильно. Уверен, мы должны положить конец расизму. Я просто хочу жить своей жизнью, играть в футбол и гордиться семьёй», — приводит слова Хадсона-Одои Sky Sports.