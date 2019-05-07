Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

А. Егоров: судья должен был назначить пенальти в игре «Ростов» — «Краснодар»

А. Егоров: судья должен был назначить пенальти в игре «Ростов» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе арбитра Василия Казарцева в матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» – «Краснодар» (1:1).

В одном из эпизодов встречи полузащитник хозяев Александр Гацкан в своей штрафной площади придержал защитника гостей Александра Мартыновича, однако Казарцев принял решение не назначать пенальти.

«Арбитр матча «Ростов» – «Краснодар» должен был назначать пенальти в ворота хозяев в эпизоде с Гацканом», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на седьмом месте.

«Шедевральный пас» Ерёменко оставил надежду ЦСКА на Лигу чемпионов
От поражения в южном дерби ростовчан спас Эльдор Шомуродов, доигрывавший матч в шапочке для плавания.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент