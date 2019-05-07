А. Егоров: судья должен был назначить пенальти в игре «Ростов» — «Краснодар»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе арбитра Василия Казарцева в матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» – «Краснодар» (1:1).



В одном из эпизодов встречи полузащитник хозяев Александр Гацкан в своей штрафной площади придержал защитника гостей Александра Мартыновича, однако Казарцев принял решение не назначать пенальти.



«Арбитр матча «Ростов» – «Краснодар» должен был назначать пенальти в ворота хозяев в эпизоде с Гацканом», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на седьмом месте.

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