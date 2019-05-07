«Наполи» хочет купить защитника «Реала» Эрнандеса

Неаполитанский «Наполи» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Тео Эрнандесу. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Эрнандес является одним из приоритетов для главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти.

21-летний Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. Прошлым летом он перешёл в «Реал Сосьедад» на правах аренды. В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 24 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.