Батистута: менталитет превратил игроков «Ливерпуля» во львов

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Камбэк „Ливерпуля“ оказался невероятным, с техническими и физическими изменениями, которые поразили меня. Несмотря на отсутствие двух важных игроков и такого соперника, как „Барселона“, менталитет превратил игроков „Ливерпуля“ во львов. Поздравляю!» — написал Батистута в своём «твиттере».

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.



«Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).