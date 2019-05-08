Сегодня, 8 мая, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были признаны судом виновными и получили сроки — 1 год и 5 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно. Приговор может быть обжалован. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: «Как вам приговор по Кокорину и Мамаеву?».

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.

Учитывая, что футболисты с октября 2018 года находились в СИЗО (1 день в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии), то Мамаев и Кокорин должны выйти на свободу уже в этом году.



Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.