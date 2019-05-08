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Мамаев должен выйти на свободу в ноябре, Кокорин — в декабре

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Мамаев должен выйти на свободу в ноябре, Кокорин — в декабре
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должен выйти на свободу в ноябре нынешнего года, а форвард «Зенита» Александр Кокорин — в декабре. Сегодня, 8 мая, оба футболиста были признаны судом виновными и получили сроки — 1 год и 5 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно. Приговор может быть обжалован.

Учитывая, что футболисты с октября 2018 года находились в СИЗО (1 день в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии), то Мамаев и Кокорин должны выйти на свободу уже в этом году.

Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима
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