Лебедев: в РПЛ найдутся клубы, которые будут готовы взять Кокорина и Мамаева

Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу приговора, вынесенного нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.



«Тяжело говорить такими терминами, как заслуженно это наказание, справедливо или взывает к жалости и слезам. Люди совершили преступление уголовного кодекса, которое несёт за собой действующее наказание. За то, что ты бьёшь человека стулом по голове, ну какое может быть другое предложение? Дать ему орден за заслуги перед Отечеством и большой денежный приз? Реальное преступление – реальные сроки. По-человечески, конечно, нам всем их жалко. Маме, сын которой получает наказание за убийство 50 человек, тоже жалко своего сына. Мы наблюдаем в зале суда слёзы матерей, всхлипывания жён и недовольство со стороны друзей, но, повторюсь, это уголовный кодекс, и то наказание, которое им выдали, оно соответствует ему. Нужно ещё сказать спасибо, что суд убрал статью, связанную с предварительным сговором. Такое наказание должно послужить примером другим, что, несмотря на заслуги и громкие фамилии, уголовный кодекс начинает играть решающую роль, нежели телефонное право.



Никаких объективных причин не возвращаться в футбол у ребят нет. Фактически они пропустят год, если посчитать. Если уместно подобное сравнение, то считайте, что они получили серьёзную травму и вместе с восстановлением прошёл этот год. В спорт они вернутся легко, тем более они профессионалы и хорошо играют в футбол. Другой вопрос в том, куда им вернуться? «Краснодар» уже заявил, что контракт с Мамаевым будет расторгнут, а «Зенит» до конца ещё не определился и ждал окончательного решения суда. Мы слышали предложение господина Кадырова, что он готов взять ребят в «Ахмат» после освобождения для продолжения карьеры, ну и чтобы немного перевоспитать. В любом случае в РПЛ найдутся клубы, которые будут готовы их взять. С профессиональной точки зрения это сильные футболисты, которые способны помочь любой команде. Уровень зарплаты будет не тот, гораздо меньше, чем сейчас, но, если они хотят вернуться в футбол и вновь заявить о себе, нужно будет согласиться на любой футбольный клуб Премьер-Лиги, лишь бы на поле доказывать свой профессионализм», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.