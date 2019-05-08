Адвокат Пака: обвинение оказалось, выражаясь спортивным языком, «техничнее»

Наталия Шатихина, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала приговор суда.



«С правовой точки зрения процесс проходил совершенно нормально. Надо отдать должное суду, который смог уложить традиционные почти полтора десятка заседаний в месяц работы. И слушалось дело до позднего вечера. Никакого затягивания не было. Наоборот, было сделано все, чтобы дело слушалось, как можно быстрее. Как я уже говорила, следствие было полностью завершено в конце декабря. То есть, несмотря на несколько фигурантов, потерпевших, большое число свидетелей и экспертиз заняло меньше 3 месяцев. Мы знакомились с делом в середине января, успели со всеми томами познакомиться буквально за несколько посещений ГСУ, это ведь тоже отдельная процедура. Потом было доознакомление с жалобами и дополнительными материалами, которые по ходу действия представила защита. Но это тоже мы за один день буквально смогли сделать.

Повторюсь, мы полагали, что дело будет слушаться в особом порядке, то есть подсудимые согласятся с обвинениями. Как мы видим сейчас, прокуратура даже при крупных максимальных сроках просила достаточно гуманное наказание. За вред здоровью и побои – не связанный с лишением свободы. Есть вероятность, что при особом порядке можно было рассчитывать на такое и в части хулиганства.

Если говорить о самом суде, надо отдать должное очень точной и профессиональной работе обвинителя. Сейчас далеко не всегда можно встретить в процессе, чтобы прокурор знал досконально показания каждого при таком количестве допросов, ориентировался в экспертизах и записях до секунд. Хотя, как и все, я наблюдала процесс по трансляциям прессы, за исключением одного заседания, и мне показалось, что обвинение оказалось, выражаясь спортивным языком, «техничнее». Когда понимаешь, что именно входит в предмет доказывания по каждому из составов, какие в деле доказательства, можно это оценить. Это нисколько не умаляет усилий, которые прилагала защита.



Не боится ли Денис Климентьевич мести со стороны футболистов или их поклонников? Об этом надо спрашивать нашего доверителя. Мне кажется, не нужно демонизировать поклонников подсудимых, и уж, тем более, делать из них каких-то гангстеров. Это обычные люди, которые иногда испытывают эмоции. Потерпевших трое. Да и за что тут мстить потерпевшим? Готов ли Денис Климентьевич встретится с Кокориным и Мамаевым? Трудно себе представить, при каких обстоятельствах это могло бы случиться. Мне кажется, что даже та встреча 8 октября была стечением обстоятельств.



Что касается денежной компенсации, то я не слышала, чтобы защита говорила о получении денег нашим доверителем. Мы всегда подчеркивали, что не имеем никаких материальных требований. Насколько мне известно, только защита Мамаева говорила о перечислении определенной суммы для Соловчука на депозит нотариуса на случай, если он захочет ими воспользоваться. Я уже поясняла, что мы исходили из того, что подсудимые выразят согласие на особый порядок рассмотрения дела, без длительного процесса. И предложат сделать пожертвование в пользу одной благотворительных организаций, в счёт заглаживания вреда. Так поступают, если у потерпевшего нет материальных претензий, чтобы получить смягчающее обстоятельство и дополнительное снижение наказания по ст. 62 УК РФ", — сказала Шатихина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.