Адвокат Кокорина: надеюсь, апелляционная комиссия снизит наказание до разумного

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выразил надежду на сокращение срока ареста его клиента и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после апелляции.



«Скоро они вернутся. Апелляция будет назначена где-то через два месяца. Может, полтора, может, три. В этом деле идут гонки, весь процесс мы сидели с утра до девяти-десяти вечера. Наверное, с той же скоростью будут проходить и апелляции. К тому моменту пройдет ещё три месяца срока. Надеюсь, апелляционная комиссия проявит гуманность и снизит наказание до разумного», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Мамаев получили сроки в 1 год и 5 месяцев.