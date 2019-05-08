Балотелли: Месси — пришелец, Роналду — лучший игрок мира, их нельзя критиковать

Форвард «Марселя» Марио Балотелли считает, что Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») не заслуживают критики, даже если проводят плохой матч.

«Месси — пришелец, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду остаётся лучшим игроком этой планеты, несмотря на то что он не играл в полуфинале Лиги чемпионов. Всё остальное — бессмысленный разговор. Нельзя отзываться плохо о них даже из-за матча, в котором они сыграли плохо, или из-за поражения. Это было бы безумием», — написал Балотелли в своём «инстаграме».

Балотелли встал на защиту Месси и Роналду

Фото доступно в «инстаграме» Балотелли.

Напомним, «Барселона» с Месси уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0, 0:4), а «Ювентус» с Роналду вылетел раундом раньше, проиграв «Аяксу» (1:1, 1:2).