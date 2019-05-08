Дюков: надеюсь, Кокорин и Мамаев смогут найти силы вернуться в футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу приговора, вынесенного нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.



«Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве. Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», — заявил Дюков.



Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Протасовицкий и Мамаев получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Мамаев, покидая зал суда: всё хорошо