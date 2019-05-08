Мамаев, покидая зал суда: всё хорошо

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев покинул зал Пресненского суда, где сегодня, 8 мая, ему был вынесен приговор — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

«Всё хорошо», — сказал 30-летний хавбек, покидая зал суда. Слова футболиста передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, Мамаев и нападающийд «Зенита» Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы в октябре прошлого года. Сначала компания с футболистами избила Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже в кафе «Кофемания» произошёл конфликт с их участием и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также в результате потасовки от рук компании пострадал генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.