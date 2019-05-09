Лондон — первый город, три команды из которого выходили в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Первый матч завершился победой «Аякса» (1:0).

По итогам двух встреч «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, а амстердамский «Аякс» завершил выступление в турнире. Таким образом, «Тоттенхэм» стал третьим клубом из Лондона, который попал в финал Лиги чемпионов. Ранее подобного удавалось достичь лондонскому «Арсеналу» и «Челси».

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем», который ранее одолел каталонскую «Барселону» (0:3, 4:0). Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.