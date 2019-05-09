Эвребё: хотел бы я, чтобы в матче «Челси» — «Барселона» у меня была помощь VAR

Бывший арбитр Том Хеннинг Эвребё поделился воспоминаниями об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2008/09 «Челси» – «Барселона» (1:1), а также выразил сожаление, что в то время в турнире не использовалась система видеоповторов (VAR).



«Хотел бы я, чтобы в тот день у меня была помощь VAR. После первого тайма мы с помощниками чувствовали, что контролируем игру. В конце матча у меня были иные ощущения. Добравшись до раздевалки, я подумал: «Ладно, Том Хеннинг, это был не лучший вечер для тебя». Внутри меня всё кипело. Всего за два часа я превратился из довольно уважаемого судьи в главного дурака в мировом футболе.



После матча мы поехали в аэропорт, и нас сопровождала полиция, чтобы мы могли спокойно сесть на самолёт и добраться домой. Что касается последующих угроз, думаю, они связаны с тем, что «Челси» не сумел добиться победы, и моей работой, а не реальным желанием убить меня и мою семью», — цитирует Эвребё Panenka.org.



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