Ван дер Сар: думаю, де Лигт продолжит карьеру в Англии или Испании

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мыслями о будущем защитника Матейса де Лигта, интерес к которому проявляет целый ряд европейских топ-клубов.



«Думаю, предстоящие матчи станут для де Лигта последними в составе «Аякса». Надеюсь, он покинет клуб на высокой ноте. Он находится здесь с самого детства и в итоге окажется в большом клубе. Думаю, он отправится в Англию или Испанию», — цитирует ван дер Сара Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что де Лигт хочет перейти в «Барселону», где летом окажется его партнёр и близкий друг полузащитник Френки де Йонг. При этом, по информации СМИ, агент 19-летнего футболиста Мино Райола склоняется к трансферу в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Баварию», поскольку их предложения выгоднее в финансовом плане.



Де Лигт: «Аякс» слишком рано поверил в то, что пройдёт дальше