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Де Лигт: «Аякс» слишком рано поверил в то, что пройдёт дальше

Де Лигт: «Аякс» слишком рано поверил в то, что пройдёт дальше
Футбол / Лига чемпионов

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«Мы слишком рано поверили в то, что пройдём дальше. Знали, что до конца минута, и думали, что справимся. Нужно было закончить матч на пять секунд раньше.

В конце матча было ощущение, что земля ушла у нас из-под ног. Мы были так близки. Конечно, в раздевалке после матча царила мёртвая тишина. Но как бы больно не было сейчас, у нас был прекрасный сезон, и мы всё ещё можем стать чемпионами.

Было здорово видеть и чувствовать поддержку наших болельщиков. Это дало нам понять, что значил для них этот сезон. Если мы выиграем чемпионат, я буду очень рад. Этот титул может смягчить боль от вылета из Лиги чемпионов на последних секундах», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

В первом матче в Лондоне «Аякс» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).

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