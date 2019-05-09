Тадич: никогда не испытывал ничего подобного

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поделился эмоциями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).



«Невозможно описать чувства, очень грустно и плохо. Думаю, мы не заслуживали того, что с нами случилось. Когда ты чувствуешь, что чего-то достоин, но не получаешь этого, то сходишь с ума. Я никогда не испытывал ничего подобного», — приводит слова Тадича Sky Sports.



Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса». В финальной игре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ливерпулем», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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