«Байер» на своём официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Керема Демирбая в «Хоффенхайма».



С 25-летним футболистом заключено соглашение на пять сезонов – до лета 2024 года. За новую команду хавбек будет выступать под номером 26.



Ранее сообщалось, что в услугах Демирбая заинтересован лондонский «Арсенал», рассматривающий его в качестве замены для Аарона Рэмси, который летом присоединится к туринскому «Ювентусу» на правах свободного агента.



Демирбай перешёл в «Хоффенхайм» летом 2016 года из «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах немецкого национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором 4 забитых мячей, а также отдал 8 результативных передач.



«Байер» объявил о приобретении Демирбая у «Хоффенхайма» Фото : Официальный сайт ФК «Байер»