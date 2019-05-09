Л. Суаресу вечером 9 мая будет сделана операция

Форвард «Барселоны» Луис Суарес сегодня, 9 мая, перенесёт операцию на травмированном колене. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Игрок первой команды Луис Суарес получил травму мениска правого колена. Сегодня хирург Рамон Кугат проведёт артроскопическую операцию на колене уругвайца под наблюдением медицинского штаба клуба. Результаты операции и оценка сроков восстановления футболиста будут объявлены клубом позже», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за «Барселону» 49 матчей, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач. Контракт 32-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2021 года. В «Барселону» он перешёл летом 2014 года из «Ливерпуля» за € 81,72 млн.