Фанат «Тоттенхэма»: готов ограбить банк, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов

Болельщик лондонского «Тоттенхэм Хотспур» поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов. Во время интервью фанат опустился на колени, чтобы поблагодарить главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино.

«Это сказка! Все болельщики «Тоттенхэма» сейчас испытывают такие эмоции. Наша команда проиграла «Аяксу» первый тайм со счётом 0:2. Нас начали хоронить раньше времени, говорили, что мы мертвы. Рядом со мной были чудики, которые плакали и жаловались, что всё кончено. Но самое главное случилось во втором тайме, когда нам удалось забить три гола.

Почеттино! Я должен сказать, что ты настоящий мужик. У тебя не было денег в течение двух лет. Это невероятно.

Как я достану билет на финал? Я сказал своей миссис: «Куколка, извини, но я собираюсь воспользоваться этим банковским счётом». Это единственная возможность для наших парней. В этом году моё 60-летие, я никогда не видел свою команду в финале Лиги чемпионов. Сделаю всё, чтобы попасть на этот матч. Готов даже ограбить банк», — сказал болельщик в интервью Sky Sports.

Видео доступно на странице Sky Sports News в «Твиттере».

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».