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Вертонген получил новую травму, но, скорее всего, сыграет в финале ЛЧ

Вертонген получил новую травму, но, скорее всего, сыграет в финале ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген был замечен в защитном ботинке, когда садился в автобус команды после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (3:2), но у игрока нет серьёзной травмы, сообщает Sky Sports.

В первой встрече с «Аяксом» (0:1) Вертонген повредил нос в столкновении, после чего почувствовал недомогание. У защитника было подозрение на сотрясение мозга, но в итоге он полностью отыграл ответный матч.

Ожидается, что новое повреждение не помешает Яну принять участие в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Вертонген забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 9 играх.

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