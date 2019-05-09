Хет-трик Обамеянга принёс «Арсеналу» победу над «Валенсией» в матче Лиги Европы

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Валенсией» и «Арсеналом». Встреча проходила на «Месталье». Итоговый счёт игры — 3:2 в пользу «канониров».

Уже на 11-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд, гол на счету Кевина Гамейро. Однако через 6 минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 50-й минуте Александр Ляказетт забил второй гол в ворота «Валенсии». Через 8 минут Гамейро, сделав дубль, снова сделал счёт равным, но голы того же Обамеянга на 69-й и 88-й минутах принесли итоговую победу гостям.

Напомним, в первом матче между командами, который состоялся ровно неделю назад в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.