«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению полузащитника «Суонси» за € 17 млн

Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс может в скором времени пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».



Как утверждает Sky Sports в «Твиттере», «красные дьяволы» близки к приобретению 21-летнего футболиста. Ожидается, что сумма перехода составит £ 15 млн (более € 17 млн). Если сторонам удастся договориться, то хавбек присоединится к своей новой команде после открытия летнего трансферного окна.



В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 33 матчах Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки. «Суонси» по итогам нынешнего сезона занял 10-е место в турнирной таблице первенства, набрав 65 очков в 46 турах.



«Манчестер Юнайтед» за тур до окончания сезона занимает шестое место в таблице английской Премьер-лиги.

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