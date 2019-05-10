Моуринью назвал главных героев недели в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о главных героях ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.



«Главные герои на этой неделе? Их много. В матче «Ливерпуль» — «Барселона» я бы выделил Клоппа, потому что он был настоящим лидером. Кроме того я бы выделил Шакири и Ориги, которые сыграли важную роль в этой исторической победе. Что касается второго полуфинала, то, конечно же, особняком стоит оформивший хет-трик Моура. Также стоит отметить красоту футбола. Иногда даже в таких матчах результат очевиден. Но здесь всё было по-другому. Фантастические эмоции», — цитирует Моуринью «RT на русском».



«Ливерпуль» в ответном матче полуфинала совершил камбэк, победив «Барселону» со счётом 4:0 после гостевого поражения – 0:3. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2), несмотря на проигрыш в первой встрече (0:1).

Дыр-дыр: тактика, которая приводит в финал Лиги чемпионов Почеттино, это было гениально.