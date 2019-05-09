Дыр-дыр, который привёл в финал Лиги чемпионов

Немного неловко ссылаться в тексте на собственные слова – но сейчас это действительно необходимо, чтобы быстрее перейти к основной мысли. Тем более что рассуждения о природе шансов «Тоттенхэма» были не в статье, а в подкасте – формате, к которому читатели «Чемпионата» привыкают с трудом. Так вот.

Рассуждая о шансах на финал, мы с коллегой Телингатером сошлись на том, что главный риск для «Аякса» не в том, что команда Эрика тен Хага сыграет неудачно, или что тренер тактически провалит матч, или что «Тоттенхэм» выдаст лучшее выступление в сезоне и переиграет соперника. С «Тоттенхэмом» проблема в том, что этой команде вообще не нужно играть лучше соперника, чтобы победить. Ей достаточно найти слабое место.

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К «Тоттенхэму» невозможно подготовиться. Нельзя выстроить собственную тактику, исходя из слабостей Почеттино или его состава. Эта команда опасна именно тем, что у неё нет собственного лица. Вернее, есть: и это каждый раз новое лицо, которое больше всего не хочется видеть сопернику. Тренеров-прагматиков обычно противопоставляют тренерам-концептуалистам, но прагматизм Маурисио Почеттино, на мой взгляд, достиг таких вершин, что его можно назвать философией. Это тотальный отказ от себя ради усложнения жизни сопернику.

Как прессингует «Тоттенхэм»: высоким или средним блоком? Ставит ловушки на флангах или в центре? Или вообще обороняется за линией мяча? Предпочитает строить позиционные атаки через контроль центра или полуфлангов? Или просто навешивает? По какой схеме играет? Это вообще оборонительная или атакующая команда? Правильный ответ – любой. «Тоттенхэм» может быть каким угодно, лишь бы это было неудобно для команды, против которой он играет.

Так Почеттино выиграл первый матч у «Сити»: уже по ходу матча он сориентировался и стал давить в одну болевую точку (зону Делфа), отправив туда Сона.

Дома Почеттино проиграл «Аяксу», но сохранил шанс пройти дальше тем, что вовремя разменял защитника на полузащитника и отодвинул игру от собственных ворот. И даже прижал «Аякс». Ладно, в позиционной атаке у «Тоттенхэма» мало что получилось, это правда, но зато и «Аякс» не смог играть в свой футбол. А ведь ни «Реал», ни «Ювентус» не смогли этого добиться.

Проблемы Почеттино перед ответным матчем

Первый матч дал тренеру много ответов перед ответным матчем. Причём, ответы получились в основном негативными. Сдерживать «Аякс» в центре поля, в принципе, можно – но поздно, ведь нужна только победа. Закрыть матч в обе стороны можно – но поздно, нужна только победа. Играть низко и контратаковать нельзя – «Аякс» разорвёт зону перед чужой штрафной. Задавить «Аякс» собственным владением и позиционно атаковать – бессмысленно, лондонцы слишком мало создают в позиционных атаках. Так что же делать?

Вопрос «что делать?» к перерыву амстердамского матча стал давить ещё сильнее. Потому что «Аякс» сделал абсолютно нетипичную для себя вещь: забил всё, что создал, и даже больше. Мы уже привыкли к тому, что если у этой команды и есть слабое место, то это именно реализация. Насколько голы не вытекали из логики игры, понятно из одной картинки с моментами первого тайма.

То, что хозяева в первом тайме при закрытой игре забили дважды (забили больше, чем создали) – исключительный случай, который Почеттино вряд ли мог предусмотреть. Это ещё больше усложнило задачу «Тоттенхэма».

Возможно, Почеттино собирался в любом случае взорвать игру во втором тайме, а в первом отсидеться, чтобы после перерыва сохранить силы на максимально интенсивный прессинг. Это догадки, хотя для них есть основания: играть без моментов (а первый тайм прошёл без моментов), когда счёт не устраивает можно только до определённого предела, потом надо раскрываться. Но неважно: ход матча просто не оставил ему выбора. После перерыва надо было отыгрывать уже не 0:1, а 0:3.

Бери дубину и круши

Перечисляя все варианты по выбору тактики на матч с «Аяксом», я не назвал ещё один приём. Ответить на высокий прессинг «Аякс» своим, ещё более высоким. Сознательно разменять надёжную структуру игры на хаотичные атаки от ворот до ворот. Допустить кучу моментов у своих ворот, но создать столько же у чужих. И пусть всё решит реализация. Которая, напомню, не самое сильное место «Аякса». Смелый план? Очень. И он запросто мог не сработать: это во многом вопрос везения. Но мы сейчас говорим не о результате, а о намерениях. И после перерыва «Тоттенхэм» вышел из засады.

Вытащив из-за пазухи Фернандо Льоренте и размахивая им, как неандерталец дубиной, «Тоттенхэм» попёр на ворота «Аякса», круша всё на своём пути. Через силовой дриблинг, через навесы, ещё через навесы, через диагонали и снова через навесы. Это было так неожиданно, так мощно, что игроки «Аякса», кажется, просто испугались. Они пропустили два гола за четыре минуты, и оба привезли себе сами. В первые 15 минут второго тайма счёт по ударам 0:6. Да, «Аякс» испугался.

Почеттино вновь перевернул игру. «Аякс» допустил классическую ошибку Аргентинский тренер переиграл тен Хага во втором тайме.

Потом «Аякс» пришёл в себя, увидел, какие зоны «Тоттенхэм» оставляет сзади, и понёсся уничтожать. Суммарный счёт 3:2, игра идёт до гола, а «Тоттенхэм» раскрыт: оба крайних защитника высоко, Эриксен в паре с Сиссоко в опорной. Это было похоже на коврик Welcome, но Почеттино не стал ничего менять. Он управлял игрой в этот момент и он выбрал не сбавлять давление после стартового навала (который принёс два гола), а устроить футбол от ворот до ворот.

С 60-й минуты пошёл футбол, который во дворе приносит больше всего удовольствия всем участникам. Дыр-дыр.

Последние полчаса матча в Амстердаме – это был дыр-дыр высочайшего, космического уровня. Тен Хаг пытался как-то управлять этим хаосом: выпустил Велтмана на край обороны и перевёл Мазрауи в полузащиту, выпустил Синкгравена на фланг атаки (очень оборонительная замена), но у него ничего не вышло. Возможно, тут сказалась неопытность части футболистов «Аякса»: они не заметили, как опасен такой футбол, и с готовностью втянулись в игру без центра поля. Зря.

«Аякс» не предал футбольных идеалов. Но в игре должен быть проигравший Главная красивая вещь о проигравших.

Как бы ни везло «Аяксу» с реализацией в первом тайме, реализация – не их сильная сторона. Зато это сильная сторона «Тоттенхэма». К тому же «Тоттенхэм» имел, как бы пошло это ни звучало, психологическое преимущество: они только что отыграли два гола и именно они диктовали стиль матча.

Безумный футбол от ворот до ворот привёл к массе опасных моментов у ворот обеих команд. Штанга Зиеша, удар Зиеша в сантиметре от стойки – «Аякс» точно мог всё закончить. Тут уместно вспомнить, что и в матчах в Мадриде и в Турине счёт тоже мог быть более крупным в пользу амстердамцев. Но это «Тоттенхэм», который за такое не прощает.

Здесь напрашивается возражение, что «Аякс» свои моменты не забил, а «Тоттенхэм» забил – вот и вся разница. А вот если бы забил «Аякс», то план Почеттино сразу назвали бы провальным. Это не так. Гости после перерыва были объективно намного опаснее. Доказательство – в одной картинке с моментами второго тайма. Один удар Вертонгена при панике обороны «Аякса» весит столько же, сколько оба удара Зиеша.

Маурисио нашёл-таки слабое место. «Аякс» не нужно сдерживать: с ним нужно играть так же смело, как играет сам «Аякс». План был рискованным, но повторюсь, во втором тайме «Тоттенхэму» нужно было отыгрывать 0:3. Размен упорядоченной игры на дворовой футбол – действительно очень рискованное решение, но разве оно не единственное, которое хотя бы в теории могло спасти команду? Кроме того, «Тоттенхэм» не просто лез вперёд, а делал это умно.

Почему дворовой футбол «Тоттенхэма» в последние полчаса – космос

Почеттино принял несколько прекрасных точечных решений. Сделал схему ассиметричной, чтобы ещё больше усилить хаос у чужих ворот. Льоренте стягивал защитников, Сон создавал ширину на левом фланге (на правом – Триппьер), а Моура играл в связке с Льоренте. При огромном количестве навесов (18 навесов, 40 лонгболллов во втором тайме) расчёт на выигранный подбор после того, как Льоренте зацепится за мяч в воздухе, был оправдан.

И главное. Вы, возможно, не в курсе, но игроки «Аякса» точно должны были это знать: Лукас Моура за последние пять лет забил левой ногой всего четыре гола. Ну, не рабочая она у него. Вчера он забил левой трижды за полчаса. Сюрприз.

«Аякс» покорил всех в этой Лиге чемпионов смелой атакующей игрой, но «Тоттенхэм» вчера во втором тайме пошёл ещё дальше. Довёл смелость практически до абсурда, до дворового футбола, но с интересными точечными решениями и исполнителями топ-уровня. И оказалось, что в дыр-дыр «Тоттенхэм» играет лучше.

Вы можете назвать это везением, но в этом году везение какое-то подозрительно однонаправленное: везёт исключительно тем, кто смелее. «Аякс» был смелым большую часть матча, но в какой-то момент испугался. «Тоттенхэм» был смелее до самого конца. До тех самых секунд, добавленных к уже добавленному времени.

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В начале текста я говорил о прагматизме Почеттино. Почему-то слово «прагматичный» воспринимается чуть ли не как синоним слова «осторожный». Возможно, прагматичный стиль действительно часто подразумевает отказ от риска. Но высокий прагматизм Почеттино парит над этими условностями. Когда Маурисио видит, что расклад требует риска – он рискует больше любого другого. Финал Лиги чемпионов – его награда за смелость.

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