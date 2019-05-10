Пять футболистов «Челси» попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в состав команды недели в Лиге Европы.



В символической сборной нашлось место сразу пяти игрокам «Челси». Также в команду попали трое представителей «Айнтрахта» и двое – «Арсенала». Из «Валенсии» в состав попал всего один футболист.



Команда недели в Лиге Европы: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Эмерсон Палмери, Давид Луис (оба – «Челси»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Давиде Дзаппакоста, Эден Азар, Рубен Лофтус-Чик (все – «Челси»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Кевин Гамейро («Валенсия»), Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт (оба – «Арсенал»).



В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Арсенал» победил «Валенсию» (4:2, общий счёт – 7:3), а «Челси» в серии пенальти одолел «Айнтрахт» (1:1, 4:3 – по пенальти).



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